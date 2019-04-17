台南查報新違章工廠 黃偉哲下指令：區長查報不力要連帶處分

2019-04-17 11:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央修訂工廠管理輔導法，台南市長黃偉哲今（17）日主持市政會議，要求各區公所加強查報新建違章工廠，若查報不力，違章家數增加，甚至工廠已上線還不知道，區長將受連帶處分，違章工廠查報列入績效考核。

南市經濟發展局在會中簡報指出，因應中央修法，研訂「南市未登記工廠清理及輔導計畫」，稽查重點高汙染工廠64家、食品廠90家，同時爭取中央補助969.9萬元，清查未登記工廠，以利掌握數量、設廠時間、區位、面積及產業別，建立資料庫、分級分類輔導追蹤。

目前清查概況，南市工廠總家數至今年3月底統計9359家，而列管未登記工廠家數約3100家，以永康 、安南、歸仁、安定、仁德，所佔家數最多。

市長黃偉哲表示，不論舊法或新法，新建違章工廠必須即時查報、即時拆除，在新建之初或新建半途，市府應要強勢作為介入，不要再讓違章工廠增加，現在違章工廠這麼多，就是過去來不及查報拆除，好比陷入「孩子生出來了，不養也不行」的棘手困境，因此各區公所務必配合加強查報。

中央政府這次工廠管理輔導法修法重點，就是在2016年5月20日後農地不得新設工廠、既有未登記工廠不得汙染、不得危及公安，若有違反就會嚴格取締，已配合辦理臨登工廠則優先合法，未登記工廠部份，將採取全面納管就地輔導合法經營原則進行追蹤管理。

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