基隆二信、暖西國小學子 大馬科展奪4金

2019-04-17 11:32

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆二信高中、暖西國小學子以「多功能手杖」、「鉛筆盒殺菌包」等10件發明，參加在馬來西亞舉辦的青少年國際發明展，從20個國家、1000多名參賽者脫穎而出，一舉拿下4金、4銀、2銅的肯定。

二信高中表示，這次大馬發明展於12日至14日在吉隆坡登場，該校推派8件作品、41人參加，暖西國小也有2件作品、8人參賽，分別拿下3金3銀2銅及1金1銀的好成績，參賽隊伍來自20個國家，200多所學校及1000名以上青少年，競爭激烈。

其中，二信學子的「多功能手杖」作品，結合警示燈、探照燈、WiFi、GPS定位及雲端資料庫，長輩只要按下緊急按鈕，就會即時回傳LINE訊息並顯示所在位置，讓親友能立即掌握狀況及應對，實用功能深獲評審青睞。

二信高中校長林立指出，參賽作品全數得獎看似簡單，但這10件作品都是師生費時1年努力的嘔心瀝血之作，成功在這次的發明展中發光發熱，表現出色，也為基隆爭光；暖西國小校長趙蕙芬也說，這是暖西國小首座國際金牌獎，感謝二信的資源分享及師長不遺餘力的指導教學，激發出孩子的創新、創造力潛能，穿金戴銀為國爭光。

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