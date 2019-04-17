四技二專甄審入學 乙級技術士證優待加分比率擬調整

2019-04-17 11:09

〔記者林曉雲／台北報導〕近年以乙級技術士證報考四技二專技優甄審明顯集中於部份職類，無法彰顯技專校院各系特色，技專校院招生策略委員會提出加分比率調整草案，將從原本乙證統一加分15％，依乙證與各類別專業相關程度分三級調整，分別是15％、8％、4％。

技專校院招生策略委員會表示，為使技術士證能明確對應至技專校院招生類別，擬調整四技二專技優甄審優待加分比率，將依乙級技術士證與各類別專業相關程度對接強弱分三級調整。

技專校院招生策略委員會指出，自107年起進行乙級技術士證對準作業，從客觀且顧及技專各系專業角度進行網路問卷調查，將技優甄審440張次證照依1633筆回收資料彙整分析，並邀請技專校院、技術型高中、業界專家及勞動部技檢中心代表經多次諮詢及討論，完成乙級技術士證優待加分比率分級調整方案，以發揮四技二專技優甄審入學管道採用乙級技術士證的選才精神。

4月18日及4月26日將分別於國立台北科技大學及正修科技大學辦理2場公聽會，現場將說明四技二專技優甄審入學技術士證優待加分比率調整方案，廣納各界意見，報名網址：https://ppt.cc/f4bPlx。

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