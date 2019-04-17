教師法修法大辯論 全志盟：搶救被悶死的嬰兒

2019-04-17 11:11

〔記者林曉雲／台北報導〕教師法修法大辯論！家長團體和人本教育基金會力挺修法，保障孩子不受傷害，要加速處理不適任教師。全國家長教育志工團體聯盟理事長吳福濱表示，數十年均無法有效處理不適任教師，形成一股快炸鍋的民怨，教師法修法是要「搶救要被悶死的嬰兒」！台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，基層教師也不願意不適任教師在校，為何教師團體不幫好老師說話？不好的老師對孩子造成重大傷害，學生最重要，希望教師團體支持，讓不適任教師離開校園。

吳褔濱表示，教師團體指「倒洗澡水不能把嬰兒也倒掉」，但也不能把嬰兒悶死，教育基本法是憲法位階，學生是教育主體，但現在的教師法是教師保護法，教師這職業是只進不出，過度保護下，所有教師吃大鍋飯，99％教師考績甲等，使多數優秀老師未受重視，對這些優秀老師並不公平，前年教學不力只處理13位老師，占比0.006％。

吳褔濱表示，教師法84年頒訂已是老舊法律，對不適任教師處理訂出超高門檻，處理不適任教師非常漫長，要經過觀察期、審議期、輔導期等，平均處理一個不適任教師要6到10年，加上同事之間輕輕放下，證據不易調查，校長擔心被教師抵制、師師相護、教師自我防衛等，保護了不適任教師卻傷害很多孩子。社經地位較高學生還可轉校，社經地位較低學生無力自救，一生受害，既深且遠，「別人仔死不完」，不適任教師是快炸鍋的民怨，處理不適任教師是社會共識。

謝國清表示，傷害孩子的不適任教師應立即處理，增加外聘委員是解決長期師師相護的污名化，不懂教師團體為何反對？教育部長潘文忠允諾會成立人才庫，教評會委員多數仍是教師，兼任行政職組長或主任也是教師，增加兒童身心專家或法律專家為外部委員，亦可使程序和內容更透明。他也舉監察院昨天的調查指，2013年有學生被老師長期隔離在教室外，身心受到嚴重傷害，這樣老師不應直接解聘？學生吵鬧致影響上課，但老師專業不僅在教學，也包括處理有狀況的孩子，行政也應協助處理，如果這個老師不求援，卻只是隔離學生，代表這個老師有問題，此外地方教師會為何不能協助老師？基層教師也不願意不適任教師在校，為何教師團體不幫好老師說話？呼籲教師團體不要以程序阻撓修法，不好的老師對孩子造成重大傷害，學生最重要，希望教師團體支持，讓不適任教師離開校園。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，要老師「殺」同事，一定會陷入為難，師師相護就是因為「為難」，「人最好不是我殺，別人殺就好」。教評會組成是教師占多數，多數教師作成決議，校長也一定須處理，不適任教師讓全國都有家長在焦慮，都有孩子在學校被傷害，教育部把不適任教師分類是好的，進入專審會去處理也是好的，但專審會組成必須調整。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，性平案只處理重大解聘案，教師長期在學校說黃色笑話，這樣的性騷擾案也應讓教評會發揮專業去懲處；專審會和教評會雙軌制，由誰來決定進教評會或專審會？不適任教師分類中的「身心傷害」和「教學不力」不同，對學生造成身心傷害是違法行為，包括體罰、辱罵、歧視，違法行為進入專審會審議，但現在的專審會像教師專業發展系統，處理教學不力的老師，專審會組成須改變，才能處理造成學生身心傷害的不適任教師。

馮喬蘭質疑，決議門檻之前是2分之1，她查找立院修法紀錄，完全找不到提案內容，就突然由2分之1改成3分之2，這次修法應改回2分之1，學校是為學生存在，人本接到投訴，老師承認用手心打學生手心，但教評會竟還要投票認定此是否為體罰，非常荒謬。

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