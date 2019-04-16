柔珠退散！清潔用品禁含塑膠微粒 9月起加禁「合成蠟」

2019-04-16 21:16

〔記者劉力仁／台北報導〕洗面乳、洗髮精等清潔用品常含有塑膠微粒，體積小、數量多，無法有效收集，常隨著污水進入水體及環境，破壞環境，我國去年7月1日起禁止塑膠微粒產品輸入及販售，環保署今天預告9月1日起含合成蠟等聚物顆粒之化粧品，也不得製造、輸入；明年（109年）3月1日起不得販賣，最重罰30萬 。

洗髮用化粧品類、沐浴用化粧品類、洗臉用化粧品類、香皂類、磨砂膏、牙膏常添加塑膠微粒，廠商訴求去角質、清除毛孔髒污，又稱之為「柔珠」。而塑膠微粒的粒徑約在0.01mm至1mm之間，消費者使用後，污水處理設備無法過濾這些塑膠微粒，這些塑膠微粒隨著水體進入下水道，附著於環境中，成為持久性有機污染物。我國去年7月1日起禁止販售添加塑膠微粒的6類化粧品及個人清潔用品。

環保署廢管處長賴瑩瑩說，去年7月1日禁售塑膠微粒產品之後，對環境已經產生正面影響，但部分業者調整配方添加合成蠟等非天然聚合物，進入海洋環境後亦難分解 ，因此環保署參考瑞典做法，禁用合成蠟。製造或輸入產品被查到含合成蠟，將依《廢棄物清理法》對販售業者罰1200至6000元，對製造、輸入業者則罰6萬至30萬元。

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