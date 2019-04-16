台灣毛豆擊敗中國毛豆 坐穩外銷市場龍頭

2019-04-16 21:09

〔記者李立法／屏東報導〕台灣毛豆連續2年外銷金額均突破8000萬美元（約24億新台幣），依靠品質實力擊敗主要競爭對手中國毛豆，坐穩外銷市場龍頭。

高雄區農業改良場毛豆品種研發專家周國隆指出，台灣毛豆主流品種為高雄農改場研發的「高雄9號」，主要外銷國為日本，外銷比重達8成5，主要競爭對手為中國，台灣冷凍毛豆產品在日本市場佔了將近4成5，幾乎是中國毛豆的2倍，且每公斤平均售價250日圓，也比中國毛豆的190日圓還高。

周國隆表，台灣毛豆外銷市場過去曾受到中國毛豆嚴重威脅，透過不斷的品種改良及精進生產技術，於10年前迎頭趕上，不但數量賣得比中國毛豆多，價錢也比較高，關鍵在於台灣掌握品種優勢，換種速度又快，讓競爭對手難以追趕。

高雄農改場表示，今年高屏地區春作毛豆外銷專區面積達2800多公頃，若春、秋兩作合計可達5700多公頃，今年並輔導農民生產與毛豆一樣具有經濟效益及適合化機械採收的矮性菜豆，增加台灣冷凍豆菜類外銷品與國際市場競爭力。

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