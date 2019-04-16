協和電廠更新改建計畫環評初審 台電提縮減10.65公頃方案

2019-04-16 20:48

〔記者劉力仁／台北報導〕位在基隆的台電協和電廠運轉超過40年，將以「先拆後建、分期改建」方式，把4部燃油機組改成2部燃氣機組，為了縮小填海造地工程對環境衝擊，原本打算填海造地29.25公頃，將縮小為18.6公頃，減少10.65公頃。

環保署今天下午舉行「協和電廠更新改建計畫二階環評範疇界定會議」，地方居民也到場發言，擔心興建過程衝擊生態及漁場。台電說，原本計畫興建4部單機容量約為130萬瓩的多軸式機組，修改為2部總裝置容量不超過260萬瓩的燃氣複循環機組，另外將興建天然氣接收站、6座天然氣儲槽、輸電系統、碼頭、卸料設施，預計2025年商轉。

地方居民擔心改為天然氣後，會衝擊生態及漁場，影響漁民生計。基隆鳥會理事長沈錦豐說，在和平島、外木山情人湖間填海造陸，建造一個和美麗景觀相違背的儲氣槽龐然大物，也可能成為附近居民揮之不去的夢魘。中油第三接受站通過環評，北部的供電足夠，2018年的公投結果已將2025年的非核家園限制取消，核二廠延役就可提供將近200萬瓩的電力。

台電說，協和電廠現有機組從民國66年運轉，目前運轉效率、空污防制污染設備難以滿足現今民意期待，更新之後將可降緩北部地區用電壓力。縮小開發面積之後，將可降低對於填海造地沿岸流沙、漂沙、海岸地形變遷、水下文化資產、漁業之衝擊。

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