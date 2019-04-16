彰化縣3個「極限村」 也有公車可坐了！

2019-04-16 22:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣「極限村」也有公車可坐！

彰化縣「極限村」公車服務範圍有3鄉鎮共9個村，分別為溪州鄉三條村、張厝村，大城鄉三豐、潭墘以及竹塘鄉永安、內新、土庫、溪墘、新廣等9村，符合高齡人口達2成5以上，且500公尺以內沒有公車的服務的「極限村」。

彰化縣長王惠美說，為了方便「極限村」長者出門就醫與採購生活用品，特別新闢3條公車路線，由彰化客運、員林客運出動中型巴士，服務偏鄉銀髮族與學子。

工務處說，「極限村」部分道路狹窄，因此，新闢公車路線都行駛中型巴士，彰化客運的8路公車原本行駛台鐵田中站、高鐵田中站到溪州公園，公車延駛到溪州三條村與張厝村，每天6班。

工務處指出，員林客運5路接駁公車，分成兩路線，包括每天4班的「二林─大城三豐村─西港」線；還有「二林─大城─竹塘─二林」的環線路線，停靠11站，這兩個路線平日早上8點、11點半各發1班。

工務處說，這3條新闢公車路線從3月底試營運，今天起正式營運，希望讓公車行駛進入「極限村」，滿足偏鄉對於公共運輸服務的期待。

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