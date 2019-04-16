醫病》中國女錯打破卵針 高雄長庚救卵助生壯丁

2019-04-16 20:27

〔記者方志賢／高雄報導〕一對中國夫妻結婚多年不孕，跨海到高雄長庚醫院接受試管嬰兒治療，進入療程期間，太太記錯且打錯破卵針時間，高雄長庚生殖團隊立即展開搶救卵大作戰，安排緊急夜間取卵，也順利植入1個胚胎、著床，並產下健康男寶寶，3年來，夫妻每年帶孩子來台致謝，告訴孩子「沒有團隊叔叔、阿姨幫忙，就沒有你！」

高雄長庚人工生殖中心今天舉辦擴建落成典禮，新規畫有舒適的候診空間、獨立取卵室及胚胎植入室。院長王植熙、副院長藍國忠、前婦產部主任龔福財、現任婦產部主任黃富仁及生殖醫學科主任江心茹等人出席。人工生殖中心成立30年，也完成南台灣首例試管嬰兒、全台首例以精卵顯微注入併冷凍胚胎懷孕成功等多項創舉。

生殖醫學科醫師藍國忠分享一件搶救卵大作戰的成功案例，他指出，有對中國夫妻結婚多年，都無法順利懷孕，在中國進行多次人工授孕，盡管施打排卵針，卻因為卵巢排卵功能低下，每次都僅2、3顆卵，始終未能懷孕。

3年前， 夫妻跨海來台求助高雄長庚生殖團隊，接受試管嬰兒治療，療程快結束時，有天太太哭哭啼啼，向醫師哭訴「打錯針了！」原來她記錯而且打錯了破卵針時間。

藍國忠說，破卵針施打後36至38小時是卵子最成熟的時間，這時候必須執行取卵，原本規劃早上取卵，但因她提早打破卵針，被迫需晚間8點取卵。

藍國忠說，以前的做法可能放棄了，從頭再來，但因為他們遠道而來，況且太太卵巢功能不佳，要把握每次機會，為了晚上取卵，必須找開刀房，並協調麻醉師、手術相關人員夜間加班來幫忙取卵，所幸取了3個卵，經體外受精培養後，順利得到一個胚胎，植入後幸運著床、懷孕，產下一名健康男寶寶。

藍國忠說，「做人工生殖若沒有某些堅持，這個小孩不會到這裡來，這也是對生命的尊重」，3年來，每年孩子生日，夫妻都帶著孩子來台灣，前幾天孩子3歲生日，一家人又快快樂樂到高雄長庚慶生，並感謝生殖團隊幫忙，讓他們獲得這樣珍貴的禮物。

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