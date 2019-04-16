醫病》洗腎廔管出現這6狀況 趕緊就醫莫輕忽

2019-04-16 22:39

〔記者陳建志／台中報導〕一名家住外島的56歲林姓婦人患有糖尿病洗腎多年，因手臂洗腎廔管經常難以止血，造成洗腎困難，更曾因連假期間血管不通，找不到醫師立即通廔管，瀕臨急性腎衰竭，趕緊放置臨時血液透析管路保命，所幸經醫師以「氣球擴張術」撐開血管，打開「生命線」，總算改善洗腎品質，醫師也提醒，當廔管發生紅、腫、熱、痛、出血、流膿等情形時，應立即就醫治療。

這名林姓婦人有家族糖尿病史，8年前開始洗腎，但因本身血管較細，造成洗腎廔管容易堵塞，且每次做完血液透析治療時，因血管壓力大，容易出現血止不住的狀況，因她認為廔管狀況「還可以撐一下」沒有立即處理，曾出現無法直接用廔管洗腎，只得住院挨針放置臨時血液透析管路。

亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐今天表示，血液透析使用的動靜脈廔管，對於洗腎患者相當重要，患者在首次進行血液透析前，會由心臟血管外科醫師將非慣用手的動脈與靜脈縫合，使靜脈管壁變厚、管腔變大，製造一條持久的透析血管通路。

劉殷佐指出，若血液透析沒有順暢的通路，無法完成血液透析治療，就會造成毒素累積在體內，出現急性腎衰竭，危及患者生命，因此洗腎廔管可說是患者的「生命線」。

劉殷佐表示，通常自體洗腎廔管保養得宜，可以使用10年以上，但若沒有適當照護，可能因阻塞、狹窄出現血栓，這名患者就是出現阻塞、滲血的情形，經以「氣球擴張術」將血管撐開，血流就恢復順暢，整個手術前後僅約15分鐘，且結束後就可返家。

劉殷佐指出，每次血液透析結束時，應適當壓迫止血，隔天可用毛巾熱敷患部，每天並固定進行手部運動，確保血液循環順暢，並提醒當廔管發生紅、腫、熱、痛、出血、流膿等情形，應立即就醫治療，平時也應避免提重物、不彎曲手肘當枕頭，並與醫師密切配合，才能確保廔管順暢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/