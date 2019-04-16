高市JOY公車H31旗山-茂林-多納服務升級 拉近城鄉交通與距離

2019-04-16 22:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市府交通局為拉近城鄉差距，落實公車增班增點政策，即日起於非賞蝶期間，加開假日每日3車次，乘客可於高鐵左營站搭乘旗美國道快捷公車，或於高雄火車站搭乘高旗快線（E25、E28、E32）前往旗山轉運站轉乘JOY公車H31到茂林觀光。

交通局長鄭永祥今天特地與茂林區長宋能正，自茂林區公所活動中心共同啟航「JOY公車H31假日班次」，由旗山轉運站行經茂林及多納，串連茂林、龍頭山、多納等各精華遊憩景點，提供遊客與居民便利的公共運輸服務。

鄭永祥表示，考量茂林區居民旅運需求，加上遊客假日往茂林多納等景點的需求，交通局自即日起，在非賞蝶期間加開假日每日3車次；交通局表示，JOY公車H31平日周一至周五，每天3車次往返，為方便旅客與當地居民，即日起例假日加開3車次，並採里程段次收費。

交通局指出，目前市公車有多項票價優惠，包括市區公車一日兩段吃到飽，當日最高上限僅24元車資，但快線、觀光、文化及JOY公車不在優惠之列，另捷運轉乘市區公車也享有3元折扣；若搭乘以里之程計費的公路客運，可獲單趟票價最多60元，乘客下載「高雄iBus公車即時動態資訊」APP，可快速查詢公車到站時間，也可上交通局網站www.tbkc.gov.tw及臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」查詢。

茂林區長宋能正表示，往年JOY公車H31配合「茂林紫蝶幽谷賞蝶季」期間加開假日車次，現在非賞蝶期間特別加開3車次服務，對外來遊客及當地民眾都是一大福音。感謝交通局對茂林地區公共運輸的重視與高雄在地觀光的努力，也歡迎民眾相揪來茂林。

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