悶死人托嬰中心還有小孩遭狂巴頭 高嘉瑜憂冰山一角

2019-04-16 20:35

〔記者郭安家／台北報導〕台北市「我們的內湖托嬰中心」保母悶死10月男嬰，社會局還發現其他3位保母也有不當照顧行為，昨天（15日）勒令停業1年。社會局長陳雪慧今天下午於議會民政部門質詢坦言，調閱14天監視器畫面，即發現1名保母對同1名1歲半嬰孩1次就被「巴頭」18下，還有保母哄睡嬰兒方式不洽當；質詢的台北市議員高嘉瑜傻言問，調14天就發現巴頭18次，難道是冰山一角？

陳雪慧說，托嬰中心都裝設監視器，社會局要求保留14至30天，日前調閱14天畫面，即發現同一名嬰孩頭部被按壓18次，另有保母哄睡方式不洽當；目前已告知中心家長。高嘉瑜追問，哄睡方式如同悶死男嬰的廖姓保母？陳雪慧坦言非常類似，此外，畫面上看起來一旁還有督導主任，所以連帶處罰。

高嘉瑜指出，「我們的內湖托嬰中心」被社會局評鑑為甲等，而社會局去年10月、今年2月都有查訪卻沒發現違法，代表查訪虛應故事；且調閱14天監視器畫面就暴露這麼多問題，家長如何放心？如何相信社會局監督？尤其評鑑標準為何？她並舉例，過去社會局評鑑標準表單中，保母照顧嬰孩睡眠休息，僅占1分。

陳雪慧坦言，社會局評鑑目前僅針對硬體、環境、保母人力比等，評鑑指標應做調整；另外，目前只有一次評鑑是否能看出它的品質？將來會把陳情投訴、限期改善的可能也要列入指標中計分，呈現有時間脈絡的評鑑。

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