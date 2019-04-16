苑裡山腳山坡地違法開挖 縣府開罰30萬

2019-04-16 18:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮有民眾向本報投訴，苑裡鎮山腳里錦山一帶有人違法開發山坡地，擔憂任意開挖破壞原有植被，土石恐怕會滑落，容易發生危險，希望主管機關徹查。苗栗縣政府水利處水保科則說，目前已對行為人開罰30萬。

水利處水保科指出，山坡地屬於窯業用地，而被開罰的行為人原本提出的簡易水土保持申報書為開發一甲土地，卻違法開發達4甲，經過民眾檢舉後發現行為人確實違法，已經處以罰鍰，並要求行為人恢復裸露地植被。

另外，行為人超出原申報範圍的開發面積涉及土地持分問題，目前縣府正釐清相關狀況，查明後將以竊佔土地移送。

投訴民眾指出，「苑裡鎮錦山130縣道（5.8公里處）高鐵旁山坡地，遭違法開挖恐有土石裸露危機，當地居民居住安全堪憂」。春季常有鋒面，容易帶來連續降雨，若山坡地水土保持遭到破壞，土石無植被保護容易崩落，泥土流失也會影響地方交通安全。

水利處水保科說，此案去年12月底就已經開罰，近來因土地共同持分人發現土地遭竊佔，所以再度會勘，釐清狀況。

至於民眾擔心土石裸露，影響居民以及用路人安全，水利科指出，已經要求行為人必須恢復植被，維護原有水土保持狀況，請民眾放心。

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