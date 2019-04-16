震撼教育！中市酒駕累犯到殯儀館上課

2019-04-16 17:46

〔記者張菁雅／台中報導〕為了讓酒駕累犯重視生命，台中市政府交通局與交通部公路總局台中區監理所、崇德殯儀館合作，針對43名酒駕累犯，今日利用崇德殯儀館閒置禮廳，舉辦道路交通安全講習，並將現場布置成告別式會場。交通局長葉昭甫表示，希望透過震撼形式的講習警惕酒駕累犯，感受死亡的恐懼並重新審思生命價值，今後不再酒駕。

酒駕再犯道安講習今日特別在崇德殯儀館舉行，現場除懸掛輓聯，並放置一具冰櫃，布置成告別式會場，還由館方介紹大體入館流程。台中區監理所長劉英標、交通局主秘郭志文、生命禮儀管理處長劉振村一同簽署酒駕零容忍宣言，宣誓台中市積極防制酒駕的決心；最後由仁德醫護管理專科學校生命關懷事業科教授邱達能進行生命教育課程，希望酒駕再犯者重新認識生命的可貴，進而降低再犯機率。

葉昭甫指出，目前各監理所站的酒駕講習大多與創世基金會合作，這次市府首度協調台中區監理所與崇德殯儀館合作，將酒駕再犯道安講習地點移至殯儀館，希望藉由場域轉換體驗生命結業過程，讓酒駕累犯感受到死亡及受害家屬心情，重新審思生命價值，並領悟生命的脆弱，一旦肇事，將造成永難抹滅的傷害與兩造家庭的痛苦。

葉昭甫表示，酒後不開車拯救自己，也拯救他人，酒後請「指定駕駛」或「代客叫車」，幫己也幫人；後續監理所將持續追蹤辦理成效。

劉英標也說，「酒駕零容忍｣已是社會共識，請駕駛人勿心存僥倖，以免害人害己，後悔莫及。

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