燈照技術調節產期 集集百香果身價翻倍

2019-04-16 17:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕百香果是南投埔里重要經濟水果，也是全台產量首屈一指的產地，惟產季集中在夏、秋，像是春天淡季市場上幾無貨源，為此，台中農改場在南投集集的平地果園進行燈照技術調節產期，成功使百香果在3月就能採收，預計可收成到5月，不僅供應需求孔急的市場，每公斤價格100多元，比產期的50元還高出一倍，極具市場利基。

台中農改場今與集集鎮農會，在集集平地果園舉辦百香果產期調節技術觀摩會，吸引不少各地果農前往了解相關新技術，就有百香果農認為在淡季做產季調節具有發展性，也考慮小規模設置溫室與燈照設備試水溫。

台中農改場表示，利用溫室栽培、燈照，以及肥份補充技術，平地百香果可在夏天約8月時栽種，12月攀藤時即開始照燈，一直照到隔年2月，3個月照燈電費約2萬5000元，約在2至5月都可採收，藉此做到產期調節，可與種在山坡地的傳統百香果園產期錯開，除提供溫室果農另一栽種作物選擇，也能避免台灣淺碟市場，每逢產季就價格下滑的現象。

集集百香果農說，原本溫室栽種小番茄，但因小番茄產季容易過剩，便與農改場合作，將部分面積改種百香果，從今年3月採收以來，因是百香果的淡季，送到拍賣市場的價格相當好，每公斤都有100多元至150元的行情，利用燈照做產期調整，「反其道而行」獲得比產季更好的利潤，在價格維持高檔的情況下，可讓平地果園更有發展性，也是未來可持續投入的方向。

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