打通永安大橋交通瓶頸 永安南路增設左轉道

2019-04-16 17:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕為打通新北市蘆洲區永安大橋交通瓶頸，交通局增設左轉車道，同時調整永安大橋下橋路口的交通號誌秒差，將綠燈延長至90秒，有效紓解回堵至橋上的車流。

新北市交通順暢小組指出，永安大橋是蘆洲、五股、八里的聯絡橋梁，可銜接國道1號五股交流道通往台北及桃園，平日車流量大，永安大橋下橋後，銜接永安南路為不對稱的五岔路，加上永安南路雙向僅各一線車道，左轉上橋的車輛經常堵住直行車流，影響對向下橋車輛，尤其尖峰時段，車龍一路回堵長達200公尺，形成嚴重的交通瓶頸。

交通順暢小組對症下藥，將永安南路往永安大橋方向的車道重新配置，增設左轉上橋車道，並調整路口交通號誌，將綠燈延長為90秒，紓解橋上回堵車龍，停等車輛縮短約100公尺。

除了打通永安大橋交通瓶頸，交通順暢小組鎖定板橋區環河路左轉板城路銜接台65線快速道路的瓶頸點；交通順暢小組召集人、交通局副局長林麗珠指出，環河路為雙向各1快1機慢車優先道，下班尖峰時間因左轉板城路的車流量大，連帶讓直行車輛受阻，動彈不得。

經研擬對策後，新北市養工處已著手規劃拓寬環河路增設1左轉車道，預計4月底動工，5月完工，屆時可紓解環河路左轉板城路的車流。

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