官員現勘直擊釣客亂撒尿 漁民怒掛「漁港不是釣魚場所」

2019-04-16 17:21

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院政務委員張景森日前召集交通部、農委會漁業署等相關單位，預計5月20日前在全國商港、漁港劃定50處垂釣區供釣友使用，引發全國漁民大反彈，今天漁業署等官員到基隆正濱漁港、八斗子漁港現勘研議開放區域，漁民聞訊到場懸掛「先顧八肚 再顧七逃」、「漁港是專業用地．不是釣魚場所」等布條反對，現場還直擊有釣客在牆角隨意便溺，漁民氣憤地說：「這樣還要開放嗎？」

釣友俞澤宇今年1月底在公共政策網路參與平台上提議「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，行政院副院長陳其邁接見釣魚團體、接受陳情後，指示張景森在全國漁港或商港劃定50處區域合法釣魚，引發漁民不滿，各地漁會也紛紛表達反對立場。

政務委員唐鳳於4月3日到基隆區漁會舉行協作會議，邀釣友團體、漁會等正反意見團體表達看法，但雙方各執一詞，漁民認為釣客會影響漁船作業、製造髒亂；釣客則覺得漁港開放垂釣點嚴重不足，也有漁民在亂丟垃圾，雙方各說各話並無交集，甚至有漁會及漁民退席抗議。

漁業署今天邀請基隆市政府、區漁會及釣魚團體，到基隆正濱漁港、八斗子漁港現場會勘，討論釣魚區設置事宜，有漁民聞訊在現場掛上「漁港不是釣魚場所」、「先顧八肚 再顧七逃」等布條抗議，還直擊有釣客在牆角隨意便溺，引起漁民群起反彈。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，正濱漁港多為遠洋漁船停靠，八斗子漁港船隻出入頻繁，都不宜開放，政府應該先檢討現在開放的18處漁港，有沒有落實管理，有需要再開放，不是有吵就有糖吃。

正濱漁港釣客則認為，亂丟垃圾、隨意便溺是部分釣客的問題，不應歸咎到全部釣客身上，各地的釣魚團體一直都有在要求釣會成員自我管理，而且漁港是相對安全的垂釣地點，他們沒事也不會去阻礙漁船作業，「又不是吃飽撐著，」釣客的漁獲量不會影響漁民生計，漁港早就要開放了。

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