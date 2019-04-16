核二廠2號機緊急循環冷卻水泵跳脫 原能會：機組安全無虞

2019-04-16 14:15

〔記者楊綿傑／台北報導〕目前正在大修期間的核二廠2號機，今天凌晨傳出緊急循環冷卻水泵跳脫狀況，原能會表示，已經在檢修中，確認機組安全無虞，將持續監控電廠運轉安全。

原能會表示，事故發生在今日凌晨01時54分，第一區緊急循環冷卻水泵（ECW）因馬達高溫跳脫，當時台電公司已依規定通報。而由於機組目前停機中且仍有多重安全保障 ，故機組安全無虞。

原能會指出，由於ECW跳脫造成第一區之反應爐停機冷卻功能，及備用中的緊急柴油發電機因喪失冷卻水而不可用，目前電廠已依既有程序以燃料池冷卻系統替代執行爐心冷卻功能（大修期間爐心與上燃料池水連通），並以第五台緊急柴油發電機取代該緊急柴油發電機之備用功能。

原能會也說，目前2號機之設備均由外電供電，緊急柴油發電機僅待命中，此外平日亦配置有兩部4.16kV移動式電源車備用，原能會將持續監控電廠後續檢修作業，以確保機組大修安全及品質，減少民眾疑慮。

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