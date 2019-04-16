空中驚魂！民眾玩「火山歷險」卡半空5分鐘

2019-04-16 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕空中驚魂！昨（15）日有遊客到新竹遊樂園玩「火山歷險」時，設施突然故障卡住，讓遊客待在半空中約5分鐘，也讓遊客在半空中體驗另一種刺激與驚嚇。

據東森新聞報導，新竹遊樂園中知名的遊樂設施「火山歷險」昨日突然故障卡住，正好有遊客剛好坐在遊樂設施的最高處準備一躍而下，遊客也因此待在半空中長達5分鐘左右。

報導指出，因遊樂設施某處因疑似故障，因此該遊樂設施停止繼續。不過園方表示，這項遊樂設施，只要其中一艘船有遊客因身體不適或系統偵測異常，就會全部停下來等待，這回緊急停船，園方表示並不是故障，而且船都停在可以下船的地方。

樂園公關黃小姐：「它這個不是機器故障，而導致的緊急停止，是因為我們察覺有警示所以讓它暫停，其實是一個自動防衛的系統。」雖然故障很快排除，但這也不是第一次傳出遊樂設施出現狀況，去年10月此樂園就因停電導致設施停止；今年年初台中也有設施卡在半空，所幸這些意外都沒有造成人員傷亡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/