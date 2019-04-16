驚悚！18歲正妹長智齒…在眼睛下面

2019-04-16 09:54

〔記者湯世名／彰化報導〕18歲高三女生嚕嚕（化名）因牙齦腫脹，說話像大舌頭而就醫，醫師經由電腦斷層掃描，赫然發現嚕嚕的左眼下方竟然有一顆智齒，巨大的囊腫佔據了整個上顎鼻竇，恐影響視力，利用「造袋術」對囊腫進行減壓，讓囊腫縮小，再使用超音波骨刀切除囊腫，暴露出智齒後，再把智齒移除，術後住院一天就出院。

有一回嚕嚕開學不久後，發現自己牙齦腫起來，且分泌出鹹鹹的液體，狀況達1、2個星期，向母親反映此事，母親發現她牙齦腫脹幾乎超過補牙粗粗的表面，且講話好像大舌頭，飯後嚕嚕的疼痛感甚至往脖子延伸，母親趕緊帶嚕嚕到牙醫診所就診，發現牙齦化膿、差點蜂窩性組織炎，醫師建議到大醫院進一步檢查，嚕嚕才轉至彰化基督教醫院就診。

收治嚕嚕的彰基口腔外科主治醫師蘇竣揚，以電腦斷層掃描，赫然發現嚕嚕的左眼眶下緣，竟然長了一顆智齒，且巨大的囊腫佔據了整個上顎鼻竇，查詢文獻，國內外也只有一個類似的案例，且那個案例因為囊腫的壓迫，而影響了視力。

蘇竣揚與嚕嚕及家人討論後，決定先利用「造袋術」對囊腫進行減壓，讓囊腫縮小，再切除囊腫和拔牙。造袋術是以顯微縫線將引流管固定於嚕嚕鼻腔內，使囊腫內液體自行流出；接受造袋術後，嚕嚕外觀看起來跟一般人無異，經過1年的減壓及追蹤，發現囊腫縮小，牙齒也逐漸脫離鼻子中線，且往外側移動1公分左右至左眼眶正下方，立即安排手術。

蘇竣揚使用超音波骨刀安全的移除上顎竇外側骨頭，先把囊腫整個切除，暴露出智齒後，再把智齒小心翼翼的移除；嚕嚕在術後住院一天就平安出院，恢復迅速。

蘇竣揚說，阻生智齒最適合拔除的年齡大約在15~19歲，此時拔除造成的併發症最少。阻生智齒生長的部位不一，一般不會造成影響，民眾毋須恐慌，除非阻生智齒造成疼痛、清潔不易，或像嚕嚕這樣對身體其它部位造成影響，否則無需特別處理；但如果發生阻生智齒生長部位異常，還是需留意觀察是否影響健康。

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