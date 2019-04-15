額滿！2位前總統走過 桃園大圳隧道健行強勢回歸

2019-04-15 23:44

〔記者李容萍／桃園報導〕創立於1919年的桃園農田水利會慶祝創會百年，已經停辦9年的桃園大圳隧道健行活動，訂於今年5月5日於石門水庫桃園大圳第2號隧道出口集合，再度舉辦「走過百年-桃園大圳隧道探險之旅」，4月8日才上網公告此活動訊息並受理報名，結果許多民眾紛紛表示，在逾百年歷史的大圳隧道內，和千人一起在水路中健行，是難得又難忘經驗！因此訊息一發布，短短幾天吸引2000人報名，水利會15日於官網宣布額滿，提前截止報名，呼籲民眾勿再到會報名。

此健行路程平面道路為1.3公里、隧道2.7公里，預估健行時間約為1.5個小時，參加對象為年滿15歲以上80歲以下自認體力可堪負荷者。活動免費，但水利會提醒參加民眾，大圳健行有泰半路段，是在導水路及水圳隧道中行走，鞋、褲一定會溼透，籲請參加民眾自備鞋、褲換穿參加。

其實，桃園大圳於1916年興工建築，在大漢溪上游石門地方取水經20公里的導水路及25公里的幹線引水灌溉桃園台地上2萬2000公頃的農地，使原為亢旱缺水的台地變為二期作的種稻良田，桃園大圳最大引水量為16.70秒立方公尺，於1924年5月26日通水，是台灣北部早期最大的水利工程，不僅是農業發展的命脈，奠定工商發展的基礎，更是桃園地區最重要的文化資產之一。

其中，石門峽至八德大湳近20公里長的導水路，絕大部分都是在地底下的穿山涵洞隧道，平時難以親近，桃園農田水利會前會長李總集為讓民眾有機會一窺大圳隧道的浩大工程，於民國1996年首次舉辦大圳隧道健行，包括前總統李登輝、馬英九、前副總統連戰、呂秀蓮、前省長宋楚瑜等人都曾在歷年的桃園大圳隧道健行活動應邀到大圳踏水而行。

桃園農田水利會長黃金春說，今年慶創會百年，系列活動還有水利騎兵生態遊、水利之美攝影和繪畫比賽、員工釣魚比賽和運動大會，以及邀請學者專家共同舉行的水資源與水文化學術研討會，希望讓各界認識水利建設和水文化，也感恩長年來水利團隊的共同努力，讓會務推動永續、多元發展。

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