官網推薦非法旅宿 桃園市觀旅局被抓包

2019-04-15 23:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局每個月都會公告非法營業旅宿名單，不料，桃園市議員簡智翔發現，觀旅局對於長期榜上有名的非法營業旅宿，並未完全持續追蹤，甚至揪出官方旅遊網推薦非法業者，要求觀旅局針對長期違法業者需重點稽查並持續追蹤，有關官方推薦的業者也應再三檢查，以保障遊客權益。對此桃園市觀旅局長楊勝評解釋，每年都有進行至少1次的聯合稽查，會再持續加強公告、宣導以及稽查，杜絕非法業者。

由於非法旅宿暗藏危機，包括消防、公安都有隱憂，桃園市觀旅局2014年起，每個月都會上網公告非法營業旅宿名單，藉此提醒民眾，住宿前應慎選合法業者。桃園市觀旅局今天在市議會進行工作報告，簡智翔質詢指出，觀旅局列出的名單中，雖有記載違法業者名稱及地址，但針對後續追蹤狀況，並未全部詳記，認為觀旅局應詳細記載名單與上月相比增減狀況以及解除列管家數、原因等，並應定期公布非法營業裁罰次數和金額，並配合相關局處輔導業者改善合法。

對此，桃園市觀旅局觀光管理科長李復華表示，據觀旅局統計，至3月底為止，全市違法旅宿共有54家，其中，違法民宿有18家、旅館36家，去年一共裁罰69件，金額達996萬元，當中違法旅宿多是因地目或建物不合，由於未取得合法旅宿登記證而變成非法，該局已依規定，針對每家業者都至少會有1次聯合稽查，並將可合法經營業者，納入輔導計畫，讓業者盡量可以合法經營。

此外，令人訝異的是，簡智翔還發現，知名的埔心牧場也在非法旅宿中榜上有名，沒想到，非法營業卻被市府官方網站推薦。對此，桃園市觀旅局解釋，官網上主要推薦的是埔心牧場內的餐廳，但簡介的確有出現提供Villa服務的爭議字眼，經建議後，已將爭議字眼下架。

李復華另補充，去年12月底前往埔心牧場稽查時發現旅宿已未營業，但為求保險將會持續觀察至明年；同時，桃園市觀旅局原依「發展觀光條例」，針對違法旅館業者可開罰10到50萬元、違法民宿業者則開罰6到30萬元，交通部觀光局已針對罰則太輕，也法令預告，有關非法旅宿的罰緩將統一讓罰鍰上限增加至200萬元，盼藉此達到恫嚇效果。

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