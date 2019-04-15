桃市108年度國民小學新進教師甄選 一般、偏遠地區首度分組招考

2019-04-15 23:25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府教育局訂定5月26日將舉行「桃園市108年度國民小學（含學前特殊教育）新進教師聯合甄選」，6月2日舉行複試。需要注意的是，今年桃園市教育局首度將「國小普通班一般教師」甄選類別，區分一般地區、偏遠地區分組招考，總缺額初估共有200名，簡章預定17日起公告於桃園市108年度桃園市國小及學前特殊教育教師甄試網，有意報考者可把握報名時間。

桃園市教育局國小教育科長鄭凱仁表示，往年國小普通班一般教師都採不分區甄選，今年首次將甄選類別，區分「一般地區」、「偏鄉地區」，讓考生在報名前即確認志願，屆時錄取為正式教師，一般地區教師僅需綁約3年，而依「偏遠地區學校教育發展條例」規定，偏遠地區甄選的教師要綁約6年。

另方面，今年聯合甄選新增國小普通班音樂、美術、體育及資訊與系統管理教師等專長教師甄選類別，但不招考國小資賦優異班教師；初試成績僅作為進入複試門檻，甄選總成績僅採計複試成績；新增免經初試考生資格；辦理2次新進教師介聘作業。詳情可於17日起，至桃園市國小及學前特殊教育教師甄試網站查詢。

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