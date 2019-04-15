青峰和Jolin合唱「怪美的」 網友眼尖發現「詞又改了？」

天后蔡依林日前上中國歌唱節目「歌手總決賽」表演新歌「怪美的」，有網友眼尖看出有些歌詞在中國的限令下再度被竄改，大嘆「說個笑話：中國有創作自由」。（圖片擷取自臉書粉絲專頁「Jolin's Fans Club & 依林520」）

2019-04-15 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕天后蔡依林日前上中國歌唱節目「歌手總決賽」表演新歌「怪美的」，與原作詞人青峰共同登台演出，引起網友熱烈討論，但有網友眼尖看出有些歌詞在中國的限令下再度被竄改，大嘆「說個笑話：中國有創作自由」。

天后蔡依林Jolin推出新專輯後受到網友不少好評，近日也受邀登上歌唱節目表演，但歌中許多前衛的歌詞在字幕顯示時都遭到改編，例如垂涎的邪惡變成了垂涎的飢餓、社會營養變成了攝取營養，而蔡依林整首歌從頭到尾都唱原本的歌詞，也讓網友大讚「有態度」。

網友對此紛紛表示「作詞人到了中國不能唱自己寫的詞 不覺得很悲哀嗎」、「我們與文字獄的距離」、「像戒嚴時期的台灣...喔！忘了KMT跟中共是攣生兄弟」、「改過的歌詞真的聽不下去」、「可悲的中國，連個歌詞都要管」。

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