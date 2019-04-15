這私校不到百人仍拚辦學 學生的熱便當讓阿公笑了

2019-04-15 21:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕近年來因少子女化影響，許多學校招生困難，嘉義縣朴子市私立弘德工商，全校現在含進修部僅78名學生，但校方仍不放棄，今年決定續辦招生，並加強與在地結合，今天日間部全校34名學生到社區打掃、烹調美味料理送給弱勢老人，95歲洪姓阿公拿到熱騰騰的便當時，開心的笑了。

私立弘德工商創立已49年，目前日間部34人，進修部44人，由於招生不易，去年傳出董事會決定停招，但學務主任樊自立希望能保住嘉義沿海地區學生就學機會，2月1日接任代理校長，力拚轉型。

「全校師生都要走出去才能生存。」樊自立坦言招生不易，決定帶著學生走入社區內，用最直接的方式服務鄉親，讓家長、學生認同校方，董事會也支持其理念，將繼續辦學。

弘德工商校方今天結合朴子市公所、里長等清掃街道、做餐送弱勢老人，24名學生和朴子市長吳品叡、竹圍里長姜俊豪等清掃竹圍里及鐵支路公園周邊道路，朴子數位機會中心贊助火雞肉、蛋、魚等食材，餐飲科10名學生烹調三杯火雞等料理，由新寮里長陳貞潔一同送給社區內30名弱勢老人。

餐飲科高三學生陳美吟說，高一轉學來弘德就讀時，親友都不看好，甚至說「你一定會變壞，會後悔」，但發現在大型學校課業不懂時常不敢發問，但在十人小班老師卻能每個學生仔細教完整，現在有中餐、烘焙、飲調丙級證照，還學習美甲技術，畢業後想在朴子開店，感謝學校教導，也希望學校能繼續辦下去。

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