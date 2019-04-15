高血壓患者不吃鹹只喝水 6旬婦水中毒昏倒

2019-04-15 16:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕65歲江姓婦人患有高血壓，多年來三餐都不加鹽、鹹烹調飲食，也曾聽廣播不吃水果就不會得糖尿病及多喝水等資訊，每天喝水2000cc以上，未料日前早起騎車出門買菜等紅燈時突然四肢無力而昏倒，路人將她送往醫院急診。員生醫院醫生表示，降血壓藥物中有利尿劑，江婦長期缺乏攝取食鹽，導致血鈉、鉀不均衡，引發水中毒現象，才會發生昏倒，經施以電解值矯正療法，症狀才緩減。

員生醫院神經內科葉宗勲主任表示，江婦有高血壓及心臟病史，平時很遵守醫生指示服用降血壓藥物，日前因聽從廣播訊息，早餐只吃白吐司，午、晚餐則不加鹽、醬油烹調，外食菜餚也過水洗掉鹽分，而未告知，導致正常血鈉值應該在135-145mmol/L，卻只有110mmol/L，血鉀值應該在3.5-5.5mmol/L，卻只有2.9mmol/L，顯現江婦血中鈉、鉀離子含量過低，電解質失衡，才會昏倒。

葉宗勲說，人體內的鈉過猶不及都不好，若使用降壓藥物必須注意飲食，江婦入院後立即施以電解值矯正療法，數日之後症狀緩減，為免往後再產生同樣狀況，還特別在出院前安排營養師對她進行衛教。

員生醫院營養師王姝穎建議，高血壓的病人限鈉飲食每天仍需攝取5到6公克食鹽，新鮮食物本身含有1到2公克鈉含量，因此江姓婦 人仍須多攝取3公克食鹽。另蔬果含有豐富鉀離子，例如龍眼乾、葡萄乾、紅棗、釋迦、美濃瓜、桃子、奇異果、香蕉、龍眼、番茄，適量攝取鉀離子有助高血壓患者。

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