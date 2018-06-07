醫病》高血壓年輕化 營養師建議快戒4大傷身壞習慣

2018-06-07 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕近年來國內高血壓患者有年輕化的趨勢，營養師指出，這除了家族性遺傳外，也和飲食口味過重、壓力過大等年輕人長期的壞習慣有關，建議儘快將這些壞習慣戒掉。

《華人健康網》報導，高血壓一直被視為「沈默殺手」，因為雖沒明顯症狀，但一旦太過嚴重就容易造成心血管疾病、糖尿病與腎臟病等。國民健康署日前公布的調查結果更發現，現在20歲到64歲國人高血壓的盛行率高達25.2%，數值約是10年前（8.3%）的3倍。

營養師邱詩涵表示，年輕人有高血壓除了家族病史外，主要還是和不健康生活習慣有關。這些不佳的生活習慣包括飲食口味過重、肥胖、長期壓力過大，以及抽菸等。國內19到30歲的男女每天鈉攝取總量都超過4000毫克，已遠超過WHO建議量2000毫克，長期攝取超標的鈉，要血壓不失控也難。

肥胖和長期壓力過大也會影響到血壓，研究指出，腰圍超標者有50%機率會罹患代謝症候群，代謝症候群患者未來罹患高血壓的機率則是常人的4倍。而壓力則是因為交感神經受到刺激，也容易出現血壓增高、心跳變快的情況。此外，抽菸不只可能導致肺癌，香菸中的尼古丁也會讓血壓瞬間暴增。

邱詩涵建議，想遠離高血壓除了避開上述的壞習慣，也可以多運動，因為運動對於維持血壓穩定扮演著保護的角色，她建議年輕人可以養成規律運動的習慣。

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