屏東第一鮪！從漁7年船長抓200公斤黑鮪火速返港

2019-04-15 15:00

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東第一鮪今天傳出令人驚喜的黑鮪魚魚「汛」，東港漁業電台今天接獲琉球籍漁船「滿大豐2號」通報，船長洪百鋐回報已捕獲第一鮪，初步目測重量約200公斤，現正加俥馬力火速返港，拚搏今年的「第一鮪」頭銜。

東港區漁會指出，「滿大豐2號」於今天早上6、7點左右，捕獲1尾公黑鮪魚，地點在北緯20度7分、東經122度58分的台灣東南方海域，目測重量約200公斤，中午11時通報東港漁業電台後，即快馬加鞭返回東港。

東港區漁會說，「滿」船預計於明天（4月16日）傍晚5點之後進港，東港區漁會已安排4月17日上午9點就要「驗明正身」，除再次確認地點、船籍、重量外，其中最重要的就屬是否為活魚起鉤，決定能否成為今年屏東黑鮪魚季的「第一鮪」。

屏東縣自2001年起舉辦黑鮪魚文化觀光季，2002年開辦「第一鮪」拍賣迄今，「第一鮪」已成為黑鮪魚季的重頭戲，由於規範嚴謹，包括起鉤時是否為活魚、重量達180公斤以上等，漁船還必需是第一個返港才算，每年各界都在密切注意第一鮪消息，不僅是漁業界的年度盛事，更是全國矚目的焦點。

值得一提的是，每年第一鮪的船長也是各方注目的重點，琉球籍船長曾連續10年拔得第一鮪的頭籌，也曾有船長二度捕獲「第一鮪」，或是慢一步返港與第一鮪頭銜擦身而過，每年第一鮪的故事都讓人津津樂道。

今年「滿大豐2號」漁船為小琉球籍，船長洪百鋐為東港籍，洪百鋐現年38歲，從事漁業僅7年多資歷，年青有為，如果確認為第一鮪，也創下從漁最短時間抓到第一鮪的紀錄。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/