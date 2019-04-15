原台南合同廳舍古蹟修復啟用 日人住吉秀松後代捐50萬日幣

2019-04-15 13:15

〔記者王俊忠／台南報導〕已使用逾80年的市定古蹟─原台南合同廳舍（消防局中正分隊），歷經5年修復，今上午揭幕啟用。在日治時期對台南義消工作貢獻大的日人住吉秀松後代子孫9人特地返台尋根，並由住吉秀松次子、高齡93歲的住吉弘光代表捐50萬元日幣給南市消防局，由台南市長黃偉哲代表接受。

黃偉哲表示，原合同廳舍是台南近代消防史的活字典，且這消防史還繼續在寫，因為消防局中正分隊日後會繼續在該地營運，合同廳舍是2014年規劃修復，一直到今年3月完工，共斥資6千7百多萬元，中央與市府各分攤3成5與6成5經費，未來合同廳舍會持續扮演市民身家安全把關者及消防教育的角色。

包括住吉秀松次子住吉弘光、77歲長孫女井上由巳子、74歲外孫天野朝夫等9位家族後代成員都到台南合同廳舍表達追思，黃偉哲與消防局長李明峯還與住吉弘光在其父住吉秀松史料前合影留念。李明峯說，對住吉家族捐款會再研議如何使用，原則以與住吉家族相關為優先。

消防局以「同市全心歷史開步來；合則齊力消防80載」大紅布條揭開合同廳舍再生使用的序幕。廳舍並成立「消防史料館」分7個展示區，「合同廳舍前世今生」古蹟修復歷程及日治時期消防鐘展示、「台南消防先驅：住吉秀松」住吉家族及組織介紹、「消防歷史長河」消防發展史演變、「台南消防記憶牆」展示消防重大事件、「消防英雄」消防救護裝備體驗、「救援SOS」防災知識小學堂及「天搖地動」VR地震搜救任務體驗，開放民眾參觀。

原合同廳舍分兩個時期建造，第一個時期是日本昭和5年（西元1930年），為慶祝昭和天皇登基，南市區中正路近湯德章紀念公園圓環興建6層樓高的高塔，當時稱為「御大典紀念塔」，原塔邊立有住吉秀松雕像，高塔初名「火見樓」，後改稱「望火樓」是當時市區最高的建築，作為消防瞭望台使用。

第二個時期為日昭和13年（西元1938年）保留望火樓，將高塔兩側擴建「合同廳舍」（聯合辦公廳舍），原供消防組詰所、錦町警察官吏派出所及台南州警察會館等單位，是目前台灣少數保存下來原日治時期的消防設施，在南市消防史有特別意義，於1998年由台南市府公告指定為市定古蹟。

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