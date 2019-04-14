走了200公里 大甲媽和白沙屯媽無緣「相見歡」原因曝光…

2019-04-14 21:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣宗教界知名的大甲媽和白沙屯媽，今（14日）一整天都在彰化縣遶境祈福，信徒集氣發聲希望能「相見歡」，可惜期待落空，雙媽一個往西、一個往東，各走各的路，相隔近13公里，距離越離越遠。

因大甲媽遶境路線固定，白沙屯媽路線飄浮不定，依照媽祖旨意決定，而大甲媽則是年年固定走古香路遶境。

今晚白沙屯媽最後往海線方向遶境，駐駕彰化西邊的鹿港鎮，大甲媽則沿山線八卦山脈鄉鎮一路北行，今晚駐駕彰化東邊的彰化市，雙媽「分道揚鑣」。

今天中午過後，白沙屯媽從溪湖鎮沿員鹿路經過埔鹽鄉，信徒呼喚由員鹿路進入鹿港鎮，但鑾轎走到員鹿路與南環路交叉口時，突然轉向走進南環路，往台17線海線方向前進，今晚駐駕鹿港鎮鹿草路的大慶通運公司，預計明早4點起駕，以此方向明天進入伸港鄉、線西鄉機率極高。

大甲媽今天深夜會駐駕彰化市永樂街天后宮，駐駕時間已比預定晚了許多，一般約停留5分到10分鐘，鑾轎隨即起轎回程，沿永樂街到民族路經過南門市場，再到中華路開化寺，經過孔子廟，到中華路與省道中山路交叉口，轉進中山路經過中山國小，沿省道北上到大度橋，離開彰化市境過大肚溪進入台中市烏日區。

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