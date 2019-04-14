《烏龍院》大師兄舉累了？ 敖幼祥作品公仔斷腳「仆街」

2019-04-14 21:18

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮火車站前的《烏龍院》漫畫主題廣場有知名敖幼祥塑造的漫畫角色「大師兄」舉重公仔，今天下午被民眾發現塑像居然「仆街」，呈現向前趴下，上網留言痛批沒有公德心，有網友戲稱「舉太久，他累了」，警方到場調查初步發現沒有外力破壞痕跡，懷疑是上半部無法承重，因年久材質裂化而倒下。

花蓮縣政府與漫畫大師敖幼祥合作，4年前在台鐵花蓮車站前廣場打造敖幼祥操刀設計的9座造型公仔，點綴站前公園草皮，今天有網友在臉書社團「花蓮人」發文，發現原本手舉槓鈴、滿頭大汗的大師兄公仔，固定的腳底碎裂倒下，上傳後引來民眾熱議留言：「大師兄累了嗎？」

花蓮警方獲報到場了解狀況，除了腳底以外，其他沒有明顯破壞跡象，加上現場並沒有監視器，已請里長協助釐清原因。另帶著小孩踏青與附近公仔拍照的王姓遊客說，遠看倒在那裡蠻自然的，還以為是裝置藝術，建議加強公仔維護，或設置護欄與禁止攀爬告示，避免突然倒下壓傷小朋友。

發文網友痛批「為何不能好好愛惜愛護」，引來民眾大罵「車站前都敢弄，這社會是怎麼了﹖」有人留言「早上去看還是好的耶，怎麼下午就倒了」、也有人認為不能武斷說遭人破壞，認為從支撐的斷面來看，頭重腳輕，懷疑設計上因為風阻面積大造成上半身無法承重，風吹日曬時間久了材質就劣化。

由於站前廣場的大師兄公仔不是第一次損壞，早在2016年6月，另一個持花的「大師兄」公仔雙手疑似遭人硬生折斷，當時讓敖幼祥十分痛心，呼籲民眾要有公德心，共同維護公共藝術品，沒想到再傳公仔不明原因毀損，讓不少網友呼籲與公仔拍照要有公德心，不要爬上去。

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