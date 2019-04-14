台中新設路燈基座突出路面 民憂成傷人凶器

2019-04-14 20:19

〔記者陳建志／台中報導〕烏日區光明里旱溪南側全長1公里多的防汛道路，過去因路燈間距太遠且數量太少照明不足，經地方爭取，市府近來施工連同北側防汛道路，增設40多盞路燈，沒想到近日民眾運動經過發現，新設的路燈基座竟突出路面3、40公分成為路障，擔憂汽機車經過，一不小心就會撞上基座，要求市府趕緊改善。

一位民眾向本報投訴，烏日區光明里在旱溪兩側的防汛道路，上月開始施工施做路燈基座，但發現基座突出直接設在路面上，因兩處防汛道路通行車輛不少，擔心騎士靠路邊騎或會車時，一不小心就會撞上基座受傷，認為此設計太危險。

烏日光明里長賴信忠表示，旱溪南側防汛道路過去全長1公里多，過去每100公尺才設置一座路燈，因間距太遠、數量不足照明不佳，民眾都希望能增設路燈，但近來市府施工，卻接連接獲民眾反映，表示基座突出路面，將來完工通車若發生車禍要找誰賠償？建議應該內縮和之前設置的路燈基座在同一位置。

市議員吳瓊華表示，之前接獲民眾反映照明不夠向市府爭取增設路燈，最近確實接獲民眾反映路燈基座突出路面3、40公分成為路障，因已經有安全疑慮，已要求市府儘速改善。

市府建設局養工處路燈管理科長李修齊今天表示，議員建議在旱溪南北兩側防汛道路增設路燈，因基礎需下挖約1米，當初不想破壞原有擋土牆和護欄，才會將路燈基座往外移，日前接獲里長、議員反映已辦理會勘，決定將已施做的基座打掉並內縮到護欄內與路面平整，目前已簽准停工變更設計，將待完成變更設計才會復工。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/