漫步歷史古蹟 2019台南水道馬拉松今起跑

2019-04-14 14:05

〔記者萬于甄／台南報導〕2019台南水道馬拉松今早1200位跑者準時從原台南水道淨水池區起跑，該活動以「愛在山上」為主題，帶領跑者閱覽台南山上區的人、文、景，讓更多民眾了解山上的美，同時行銷在地特產，活絡地方觀光，讓路跑別具意義。

山上區長余基吉表示，2019台南水道馬拉松首次與在地企業合作，相當感謝承辦單位的力挺，山上區雖面積不大，人口僅8000多人，但卻擁有發達的經濟產業及農作物，同時，早期興建的台南水道更是重要的文化資產之一，2005年更經內政部公告為國定古蹟。

余基吉也說，此次起跑點選在原台南水道淨水池區，除讓跑者欣賞古蹟、建築景點外，也繞經許多綠意盎然的步道，感受山上春耕農作的自然之美，希望提升山上區的能見度。

山上區公所指出，2019台南水道馬拉松參賽項目分成全馬組、半馬組、挑戰組及休閒組，完賽選手可獲得活動紀念衫、運動毛巾、完賽獎牌、證書、園遊券、伴手禮等，未來也將規劃更多產業文化活動，讓更民眾來到山上區，享受慢活悠閒的生活。

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