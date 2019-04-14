台中花博倒數10天 尚未衝破700萬人次

2019-04-14 13:40

〔記者歐素美／台中報導〕花博剩下倒數10天，入園人數尚未衝破700萬人次，台中市新聞局努力推銷指出，花博園區內擁有世界地表最大機械花「聆聽花開的聲音」、全球首座回收紙裝置藝術館「森隆活虎館」、台灣首座採用農業副產品稻稈做為牆壁填充層的永續建築「四口之家」及全台最大竹建築「竹跡館」等，展現台灣軟硬體實力，呼籲民眾把握最後機會，欣賞這場難得的國際盛會。

市府表示，台中花博是AIPH肯定的世界級博覽會，其中，位於后里森林園區、高15公尺的的大型裝置藝術「聆聽花開的聲音」，由台北世大運聖火裝置藝術團隊豪華朗機工設計，表面以697朵火紅色「雨傘花」組成，不僅是世界地表最大的機械花，而且還會模擬群花開合的生命、光影和聲音，帶給觀眾視覺、聽覺、感官的生動體驗，可說是這次台中花博的代表性作品。

「四口之家」則是台灣首座採用農業副產品稻稈做為牆壁填充層的永續建築，以循環再生工法打造，已獲得包括2018年倫敦設計獎、紐約設計獎、美國建築大師獎及2019年德國iF設計獎等國際肯定，可說是另類的「台灣之光」。

「友達微美館」則打造全台最大556吋電視牆，以花粉顯微影像為創作素材，呈現繽紛多姿的動態影像，一窺植物的生命旅程，為花博人氣的打卡景點；由全台募集4萬多公斤回收瓦楞紙製成2500根回收紙管，打造全球首座回收紙裝置藝術館「森隆活虎館」，以石虎外型曲線為設計概念，展現坐臥於森林中搖曳生姿的石虎姿態，是森林園區的驚奇亮點。

豐原葫蘆墩公園「竹跡館」，高10公尺，是全台最大竹建築，它以竹子打造中央山脈的意象，曾入圍有建築奧斯卡之稱的「WAF世界建築獎」。

市府表示，台中花博開幕後好評不斷，距離4月24日閉幕日僅剩最後倒數10天，呼籲民眾把握最後機會，享受台中之美。

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