台電地下電纜短路爆炸 台南市區上千戶停電近1小時

2019-04-14 10:05

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區竹溪里內的體育路43巷1處台電地下涵洞，於今上午8點45分驚傳爆炸，爆炸聲後，附近竹溪里與中西區法華里約上千住戶停電，居民紛外出查看發生什麼事？怎麼會停電？擔心冰箱內食物壞掉。台電工程人員趕抵、發現是涵洞內1處高壓電纜接頭損壞、絕緣劣化，疑是短路爆炸，緊急將這段線路隔離，在9點半許全面恢復供電。

到場關切的竹溪里長曾銘澤與市警六分局大林派出所員警表示，今上午8點45分許，有居民報案稱體育路43巷內的台電地下線路涵洞傳出爆炸聲，接著家裡就停電了！

台電工程人員獲報到場、下到涵洞查看，發現有1段高壓電纜的接頭損壞、絕緣體劣化，出現短路爆炸狀況，工程人員先將這段線路隔離，避免再短路，並通知台電台南區處人員作業復電，電力在上午9點半後就恢復供電。工程人員在場詢問住戶「電來了沒？」，有住戶高呼電來了，多謝啊！台電人員表示，這段損壞的電纜線路會請工程人員進行修復。

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