書香凋零…台灣獨立書店 40年以上只剩下15％還活著

2019-04-14 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕面對網路時代的競爭，台灣實體書店持續沒落，根據文化部的一份調查顯示，1980年以前創辦的書店，只剩下1成5還在營業，最大的隱憂則是第二代不願接手，3成3必須採複合式經營才能存活。

《聯合報》報導，文化部的這份調查是委託台灣獨立書店文化協會執行的「全國實體書店營運調查案」，採取登門訪查的逐戶調查方式，去年五月訪完，近日公布結果。

據訪查結果，全台1541家書店，但是，書架上還有圖書銷售的有869家，等於有672家沒有營業，而全台1980年以前創辦的書店（即40年以上老店書店）也只有1成5還在，存活的書店中，7成3面積小於50坪、3成書店每月營業額低於5萬元，但也有2成3書店營業額在50萬以上，呈兩極化現象，也有2011年以後的新書店，但幾乎都是複合式經營書店。

傳統書難經營，大型書店占7%算是挺立其中一部分，而33%書店要靠複合經營才能存活，就是除了賣書之外，兼賣彩券、小吃、海產或改衣服、刻印章…等。

在快速凋零的實體書店，面臨著更大的隱憂，就是二代不願經營，導致在老一輩店主退休後，凋零速度將更快。

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