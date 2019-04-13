病人家屬責怪「只開藥沒強調要吃藥」 醫生發文向網友求助

2019-04-13 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕小兒科醫師陳木榮13日在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室」發文，提到他被一名男患者的母親私訊，然而內容卻寫道：「為什麼你開藥叫我給兒子吃，卻沒有強調一定要吃藥」，讓他相當匪夷所思，只好向網友們提問「要怎麼處理這封私訊」。

患者母親在私訊中提到：「2個月前你說我兒子有中耳炎，你開藥叫我給他吃，卻沒有強調一定要吃藥，當時雖然有幫我預約回診，你也沒有強調一定要回診，最近他聽不到聲音，XX醫院耳鼻喉科說他的耳膜破了，這樣子算是你的醫療疏失吧，你為什麼沒有強調一定要吃藥跟回診呢？」

此文一出，隨即引起網友熱烈討論，底下留言一面倒支持醫師，表示「這位媽媽也沒強調一定要回覆」、「唯一的醫療疏失是沒發現媽媽有病」、「我不是醫生，但我看了居然血壓飆高」、「藥拿了就是要吃啊！不吃是留著召喚神獸逆」、「這就是醫生的錯了。很明顯媽媽病的比小孩更重，醫者父母心，你怎麼沒有順便把媽媽治好呢」。

另外，還有人直接擬一封回信給陳木榮，內容讓其他網友直呼混亂，「2個月前我說你兒子有中耳炎，我開藥叫妳給他吃，妳卻沒有強調要我強調一定要吃藥，當時我幫妳預約回診，你也沒有強調要我強調一定要回診，最近他聽不到聲音，XX醫院耳鼻喉科說他耳膜破了，這樣子算是妳沒有強調要我強調的疏失吧，妳為什麼沒有強調要我強調一定要吃藥跟回診呢？」

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