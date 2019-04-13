瑞士日內瓦發明展 我獲18金6特別獎

2019-04-13 18:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕國際發明展我再傳佳績！今公佈得獎名單的瑞士日內瓦國際發明展，台灣參展團共獲得18金12銀11銅以及6面特別獎，獲獎率相較於中國、香港及泰國都高出一截，其中不乏已取得專利的項目，台灣不管在產學研領域單位都有所發揮。

今年瑞士日內瓦國際發明展自本月10日至14日於PALEXPO展覽館展出，共有40個國家，800餘件作品參賽，參觀人潮眾多，約有4萬多人。而台灣參展團今年共有38位參展人帶著41件不同領域的產品參與盛會，獲獎率名列前矛。

台灣參展團團長陳宗台表示，台灣不分政府、企業、學業共同著力於創新研發，在這次展覽中可見成效的一角，產品中有曾榮獲國家發明創作獎、中小企業研發補助獎（SBIR）、傳統產業研發補助獎（CITD）的產品，均在此榮獲大獎，且我駐瑞士代表處黃偉峰大使及駐日內瓦辦事處王良玉大使均到會場關懷及勉勵台灣團員，並協助拓展當地市場。

本次奪金又獲特別獎的包括紅崴科技的LiZi亮紫砂穴位雕塑科技褲、佐登妮絲的抗老美白護膚原料Caritas JD、庫雷斯國際的QRIOUS奇瑞斯紫錐菊花果飲、台北城市科技大學的盲人專用智能飲水機、大江生醫的鱸魚蛋白肽酵母複合蛋白粉、葡萄王生技的用於改善代謝症候群的新穎副乾酪乳桿菌GKS6等。

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