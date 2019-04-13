「無尾熊」令古坑學童好驚喜 原來是...

2019-04-13 15:56

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑華南國小學童2年前利用廢棄木材製做好幾個巢箱，放置在學校周邊給貓頭鷹等動物棲息，前天一隻大赤鼯鼠闖入，只露出頭，酷似無尾熊，可愛模樣令學童又驚又喜。

雲林華南國小位處在古坑華南村，校園周邊生態豐富，學校老師也常帶著學童到戶外觀察、體驗，華南國小老師陳士訓表示，2年前學校生態社成員利用廢棄木材打造巢箱，放置在校園各角落，提供貓頭鷹等動物們棲息。

陳士訓表示，等了2年都沒貓頭鷹進住，前天中午午休時在校園內閒逛，發現掛在操場角落榕樹上的巢箱好似有東西在偷窺，他擔心動作太大會驚嚇到小動物，用眼睛餘光看到裡面一隻小動物，上前查看竟是一隻大赤鼯鼠，趕緊回去辦公室拿相機去拍照。

小朋友看到照片直呼好可愛，還有學童說好像無尾熊，大家好奇跑去尋找在躲在哪一個巢箱。

華南國小校長陳清圳表示，大赤鼯鼠是台灣分布最廣的鼯鼠，即一般稱的「飛鼠」，但不容易看到，尾巴跟身體一樣長，全身是赤褐色，牠也是環境指標，需要生態豐富、食物夠多。

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