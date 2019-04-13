跳樓也要練習 高樓火警才能自救救人

2019-04-13 15:22

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院今天舉行全院消防訓練，逾300名學員先學習理論知識，接著實際操練，從5樓跳進消防救助袋逃生至地面。勞安護理師蔡幸芳指出，萬一遭遇火警，多數人都很容易慌張，唯有實際操練，才能冷靜因應，有效幫助病人又幫助自己。

醫院遭遇火警，對比一般公共場所更不同，醫護同仁有責任先疏散病人。工務事組長余許富指出，重症病人多採取就地避難方式，然後再依照水平或垂直方式疏散。他特別要求同仁牢記醫院消防梯位置，可以在緊急狀況爭取最多時間，加快病人疏散速度。

使用滅火器的口訣：「拉、瞄、壓、掃」，不少學員實際噴灑，才知道「掃」的動作是擴大噴灑面積的有效方式。噴灑消防栓時，學員郭惠珊表示，水管力道很強，手臂夾、手指轉噴嘴的力量必須要大，超過預期的不簡單。醫師陳立修全程參與三關演練，他說，醫院所有員工都要學習消防應變，尤其假日、深夜經常都是要第一線同仁處理，擁有消防能力才能照顧好病人。

消防救助袋是最讓同仁有壓力的關卡，看到五樓高度就讓人腳軟、鑽進密閉袋本體直滑垂降速度與摩擦都使人緊張。工務室主任翁全民指出，標準動作一定要做標準，手臂抱胸、雙腳向外撐開減緩速度與摩擦，才能安全使用。他說，跳樓保命也需要正確練習。

翁全民指出，醫院是屬於甲類消防場所，每年需實施4次訓練與兩次設備檢測，由於近年有醫院發生火警，衛福部更重視電氣設備使用安全。台中慈濟醫院樓地板面積超過5千坪，各角落消防逃生必須讓所有員工充分理解，消防演練也都採用實際操作加深同仁應用能力。

他指出，除員工外，也要實施對住院病人家屬個人電器使用的安全教育，不要造成人為災害。 因為醫院重視推廣，每次訓練參與同仁越來越多，甚至帶小孩一起來體驗。財務室同仁廖宜芳表示，消防觀念必須從小建立，真要遭遇火警，就可以應用，最起碼能保護自己的安全。

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