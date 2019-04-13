陽光、帆船、比基尼！大鵬灣遊艇帆船活動登場

2019-04-13 15:49

〔記者葉永騫／東港報導〕東港大鵬灣在接續台灣燈會舉辦後，今天起連續3個星期舉辦「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」，有各種帆船比賽，免費遊湖船、重型帆船體驗、比基尼婚紗免費拍等各種活動，讓陽光、帆船、比基尼成為大鵬灣的特色。

「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」今天舉行開幕典禮，交通部觀光局副局長周廷彰、縣長潘孟安及各界代表皆前往參加，並且搭乘重型帆船在大鵬灣內航行，享受陽光、風帆的魅力，而現場也有比基尼辣妹搭乘帆船遊湖，立即成為現場的焦點，而今年的帆船比賽共有來自俄羅斯、瑞典、加拿大近500名好手參加，還有18艘的重型帆船到大鵬灣，整個活動將持續3個週末，今天更舉辦免費遊湖船、重型帆船體驗、免費啤酒及可樂等活動，還有創意環保船趣味競賽及比基尼婚紗免費拍，吸引了許多人前往參觀。

縣長潘孟安表示，台灣燈會上個月才在大鵬灣閉幕，接續的就是遊艇、帆船系列活動，台灣是一個海洋國家，從遊艇的製造開始跨足遊艇、帆船的觀光產業，今年的競賽首度把枋山、小琉球、東港3地連接起來成為更有看頭的金三角，歡迎大家來東港大鵬灣遊玩，一起享受春天的氣息。

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