雲林經濟農場員工宿舍再生 見證台灣咖啡歷史

2019-04-13 14:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕一度是遠東地區最大咖啡工廠的經濟農場，早年咖啡工廠已拆除，只剩員工宿舍，雲林縣府獲政中央補助1594萬元，目前在進行老宿舍再生活化，以見證台灣咖啡發展史，未來也希望建置為雲林咖啡人文館。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣經濟農場於1958年獲美援經費興建斗六咖啡工廠，擁有當時最大、最先進的烘焙機，一度是「遠東最大的咖啡工廠」，但當年咖啡工廠已經拆除，現僅存雲林溪畔旁的宿舍群，其前身為日治時期圖南產業株式會社的員工宿舍，縣府獲文化資產局近1600萬元補助進行修復。

張麗善說，為了讓更多民眾參與在地文化保存的過程，將於4月23日舉辦工地現場展，展示宿舍修復的現況與施作方法，讓文化資產更貼近民眾，更能知道宿舍與雲林經濟農場咖啡工廠的歷史，極具文化資產推廣及教育意義。

文化處長陳璧君表示，現修復中的宿舍是雲林路二段16巷12、14、16號，預計於今年7月完工，產權有國有財產署所有，修復完成後將和國產署研議活化宿舍方案，希望規劃為雲林咖啡人文館，以感謝為台灣咖啡、雲林咖啡付出春春的每一位咖啡耆老。

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