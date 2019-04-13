黃昆輝教授基金會民調：7成民眾認為國安比新聞自由重要

2019-04-13 10:48

〔記者林曉雲／台北報導〕假新聞泛濫，背後動機引發關注，黃昆輝教授基金會今天公布一份民調指，超過7成的受訪民眾認為媒體教育應強調「國家安全比新聞自由重要」。黃昆輝表示，站在教育觀點，基金會認為有必要了解民眾對此重要議題的看法，以作為政府在面對假新聞和假資訊時的重要參考。

黃昆輝教授基金會持續針對重要教育議題作民調，網路使資訊流通便利迅速，但近來假新聞和假資訊充斥社會，民調詢問「民眾認為學校媒體教育應強調國家安全或新聞自由」，74.1％受訪民眾認為，國家安全比新聞自由重要，16.6％新聞自由比國家安全重要，9.3％無明確反應。

民調小組委員馮清皇表示，憲法保障言論自由，但假新聞普遍流傳，可能影響社會安定或國家安全，為防止假新聞，無論不同性別、地區、年齡、學歷的受訪民眾，認為國家安全比新聞自由重要的比例，遠高於認為新聞自由較重要。

民調也對教師法修法一事進行了解，民調結果顯示，超過7成的受訪民眾支持改變教評會結構，使校外學者專家進入教評會，使教師代表占比少於2分之1，愈年輕或學歷愈高受訪者愈支持政院版改革，其中35歲到49歲的受訪民有74.6％贊同，大專學歷以上民眾則有75.9％支持。

對於教師法修正草案規定，有性侵害、性騷擾或性霸凌經調查或判決屬實，或確認依「兒童及少年性剝削防制條例」及「兒童及少年福利與權益保障法」處罰，或體罰霸凌學生造成其身心嚴重侵害，對此類不適任教師最重可解聘及終身不得聘任，受訪民眾高達97.2％表達支持。黃昆輝表示，民調結果給立委審議法案時作為參考。

另教育部規定老師上課不能使用參考書，民調顯示有7成受訪民眾認為不合理；對於教育部規定學校不能公開呈現個別學生成績與班級排名、學校排名，避免加劇學生競爭壓力，民調則顯示，51.6％受訪民眾認同，北北基受訪民眾有57.5％支持。至於目前國中小課後輔導及寒暑假學藝活動，須自由參加，且不能上正課、教新進度，民調顯示52.4％受訪民眾認為不合理。針對5歲幼兒教育義務化，民調顯示逾7成民眾認為政府應優先實施5歲幼兒納入義務教育。黃昆輝教授表示，教育部應成立專案小組嚴肅看待民眾的心聲。民調時間是4月1日到3日，有效樣本為1072人。

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