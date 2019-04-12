不願淪蚊子館！竹東動漫園區擬轉型原民產業展銷中心

2019-04-12 21:10

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府積極推動「一線九驛-台灣漫畫夢工場」 計畫，但竹東動漫園區開幕不到3年撤館，閒置半年至今，讓地方憂心淪為蚊子館；縣府今天首度邀請原民會現勘，未來期待轉型成為原住民產業展銷中心，重新活化。

原民處長雲天寶表示，尖石鄉和五峰鄉擁有豐富的原住民傳統文化和自然資源，而竹東鎮在地理位置上是兩原鄉的門戶，昔日為林木、礦業等產業集散地，造就繁榮的竹東，因此該處以類似反哺的概念，爭取竹東動漫園區舊址作為原鄉產業展銷的對外窗口，同時提供原民就業機會。

縣長楊文科十分重視此案，原民處初步研擬新竹縣原住民產業展銷中心先期規劃，先與兩原鄉鄉長、議員召開會前會，取得縣府跨局處和公所攜手合作的共識之後，今天與交旅處邀請原民會經濟發展處副處長蔡妙凌等人現勘竹東動漫園區。

雲天寶簡報表示，縣府將持續向鐵路局租賃用地，盤整資源完成初步規劃設計後，進行市場調查、行銷策略規劃及商品供應來源調查，委託經營廠商徵選規劃，研提展銷中心通路布建的3年推動計畫。

展銷中心除可提供農特產品及手作創意商品展售、導覽解說及文化展演等服務，雲天寶也提出建置VR虛擬實境設施設備，將原鄉的青山綠水、巨木、溫泉、有機農業及傳統祭典等，透過宛如身歷其境的驚喜感受，吸引遊客上山，運用科技來凸顯山地鄉的魅力。

原民會經發處科長劉倩如說，關於原住民族產業創新價值計畫，地方政府提出的先期規劃如獲核定，3年最高可獲5000萬元的補助來充實軟硬體，原民會也會派顧問團輔導落實計畫，以期3年後可自主營運。

蔡妙凌表示，為扶植原住民產業，縣市通路據點是經發處的重點計畫，竹東動漫舊址的整體環境不錯，請縣府儘快提出先期規劃，原則上她認為未來發展深具亮點！

縣府近年推動的「一線九驛-台灣漫畫夢工場」 計畫，向中央申請上億元補助，在台鐵竹東、內灣和合興等3個火車站，打造以動漫為主題的觀光旅遊路線。其中，竹東車站西側的竹東動漫園區，原為台鐵倉庫，基地面積8400多平方公尺，斥資3680萬元整建後，委託九驛魔法文創公司經營，2015年12月18日開幕，園區分成磨菇屋等6個館區。

交旅處表示，九驛魔法因經營狀況不理想，不堪長期虧損，去年11月申請提前解約，雙方已完成解約，目前正在辦理財產點交，預計4月底前完成點交作業。

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