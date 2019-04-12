中市觀光路地下道右轉龍中橋常追撞 民眾促拓寬橋面

2019-04-12 15:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市龍井區觀光路的地下道相當狹小，很多駕駛從地下道出來要右轉龍中橋，但因為橋面淨寬不足，只有3米寬，地下道上坡後就緊接橋口，因此常常發生後車追撞前車的情形，民眾要求將龍中橋拓寬。

建設局則表示，計劃將龍中橋以原結構型式採單側拓建方案辦理，採雙向混和車道3.5公尺及專用車道1.5公尺，以維護用路人的安全，並且會請顧問公司提出評佑。

龍井觀光路地下道及龍中橋在上下班尖峰時期，會有很多學生及上班族開車經過，但住戶發現，因為當初道路設計不良，常常會有車輛在地下道路發生追撞。

市議員吳瓊華表示，觀光路地下道在上下班尖峰時間車輛很多，很多駕駛會走地下道後右轉龍中橋，但是因為龍中橋的橋面淨寬不足，不容易會車，且又距離地下道口太近，因此從地下道出來要右轉到龍中橋的駕駛，因為出地下道必須爬坡，駕駛在往上衝時，為看龍中橋是否有來車，便會停車先看一下。

吳瓊華表示，如此一來，後方也加足馬力要往上爬的車輛，因為前台車輛的緊急煞車，便撞上前去，因此車禍便頻傳。

吳瓊華建議，應該把龍中橋拓寬，讓行駛在地下道要往上爬的車輛視線清楚，馬上對向是否有來車，就不必緊急停車再看，便可減少事故。

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