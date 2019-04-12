「幾點了咖啡館」新竹首店 阿嬤服務超暖心

2019-04-12 14:02

〔記者王駿杰／竹市報導〕為幫助失智年長者減緩惡化情況，統一超商（7-Eleven） 2年前在嘉義開辦「幾點了咖啡館」，讓失智年長者每週擔任一次超商店員，透過一小時的超商服務提供社會參與，藉此減緩失智惡化；全國第3家「幾點了咖啡館」今天在新竹市科學門市開幕，共有3名阿嬤來實習，市長林智堅也前來購物打氣。

林智堅說，市府長期致力照護失智症年長者，過去已與台大醫院新竹分院與新竹國泰醫院合作，成立失智共同照護中心和照顧據點，現在更結合統一超商、老吾老基金會，共同推出「幾點了咖啡館」，邀請失智年長者每週5上午10至11點到超商當店員，增加人際互動機會，減緩失智症狀。

「少年ㄟ，你的咖啡好了，下次再光臨喔！」今活動中，83歲施姓阿嬤擔任店員，泡咖啡、收銀都一把罩。另名店員羅姓阿嬤則熱情分享當店員的秘訣，就是「嘴要甜」，她說，擔任店員不僅可認識很多新朋友，接觸各式各的人，也可以訓練自己學習新東西。

財團法人老五老基金會新竹服務中心主任曾奕函指出，即使罹患失智症，也不代表什麼都不會做，「只要用對的方式照顧，陪伴失智症年長者其實不難」。

衛生局長吳昭軍表示，據衛生福利部資料，台灣有9成以上的失智者都住在家中，超過5成完全由家人照顧，面對失智症的病程變化，考驗著的是家屬心力與體力的耗損；若家屬將失能、失智年長者送到符合法規的日間照顧中心，接受專業的生活照顧、自主訓練，可提升社會參與、增進生活樂趣，還可以預防失能程度及降低社會孤立感。

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