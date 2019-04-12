新北視力篩檢異常轉介免費檢查 補助擴大到幼兒園中班

2019-04-12 11:48

〔記者何玉華／新北報導〕新北市推動幼兒護眼，提供轉介就醫補助，今年起擴大服務，將從國小1年級學童向下延伸到幼兒園大班、中班，給予視力篩檢異常幼兒「「疑似視力異常轉介暨通知單」，家長持通知單可帶幼兒到合約眼科診所接受免費檢查，估計約有1萬1000名幼兒受惠，市府因此支出約450萬元。

新北市衛生局簡任技正林惠萍表示，從去年新北市兒童受檢資料發現，視力不良率達15.6%，依據國健署資料，2017年幼兒園小班近視率為6.9%、大班增至9%、國小一年級則增加至19.8%，顯示預防近視及減緩度數增加，要從幼兒園做起。

林惠萍指出，市府從2015年起，提供國小學童視力篩檢異常者，轉介到合約眼科診所接受免費治療，對國小學童減緩近視度數增加的效果顯著；今年加碼擴大服務，將服務向下延伸到幼兒園。

衛生局表示，中、大班幼兒在學校視力篩檢異常者，將會拿到一張異常轉介通知單，憑單到合約眼科診所可免費接受散瞳檢查；若無通知單，自費檢查金額約410元，衛生局估算約有1萬1000名幼兒受惠。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/