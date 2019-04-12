台鐵車站商場今年將再增3站 潮州、基隆、花蓮將陸續啟用

2019-04-12 11:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵副業收入目標在113年提升至本業收入的50%，就是一年收入須達92億元，因此，軌道經濟是台鐵近年發展重點，台鐵除南港站、台北站、板橋站、新烏日站、新左營站、屏東站，對外招商引進Citylink、環球、微風等商場外，今年下半年潮州站、基隆站、花蓮站商場，都將有全新商場開幕。

台鐵局資產開發中心總經理顏文忠表示，去年12月24日營運的屏東站商場，及今年8月將開幕的潮州站商場，都是配合高雄－屏東潮州捷運化建設計畫改建時一併規劃，並由在地經營太平洋百貨的大帝興業公司得標，2商場預計每年可為台鐵增加副業收入2000萬元；屏東、潮州2商場主要有休息運動設施、餐飲服務、特產展售及便利商店、百貨商店等。顏文忠說，台鐵車站商場最大利基就是每天人流穩定，對廠商來說業績較有保障，像是環球南港站今年第一季業績，就較去年同期成長20%、板橋8%。

台鐵局去年新烏日、台北、南港、新左營、板橋5個商場，共為台鐵帶入2.58億元營業收入，每年商場收入大約成長3%至5%。今年7月花蓮站商場、8月潮州站商場、9月基隆站商場都將陸續啟用，顏文忠表示，車站商場除能增加台鐵收入外，同時也能滿足搭車旅客多元化需求，提升台鐵品牌。

台鐵局長張政源表示，以往僅提供旅運服務的車站，因商場進駐改變其面貌，對台鐵而言，達到旅運服務升級、提升品牌形象及運用旅運人潮活化既有資產之效；對民眾而言，搭車時享受便捷多元服務，平時也多了休閒娛樂購物新選擇；對業者而言，既可拓展據點，又可善用經營專業留住車站人潮、吸引周邊來客，以人潮創造錢潮；對政府而言，商場人力需求創造新的就業機會，新經濟活動中心形成，可望帶動周邊經濟發展。

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