再來過一次兒童節 屏東「親子樂悠遊」明天登場

2019-04-12 10:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府積極輔導停車收費業者推動智慧停車專案，為向民眾推廣使用智慧停車APP「Qparking」，明天（13日）上午10點至下午4點，將在屏東市第三路外停車場，即公園路與錦德巷交叉路口，舉辦智慧停車「親子樂悠遊」活動，透過寓教於樂的方式宣導智慧停車、災害防救知識與衛教觀念。

屏縣府交通旅遊處表示，現場將設大型充氣遊具，安排魔術表演、有獎徵答、文創市集，還有小丑折造型氣球，歡迎縣民帶著孩子前來參加，讓小朋友再過一次兒童節。

交通旅遊處表示，縣府自去年起將路邊收費業務委託台灣國際開發事業有限公司辦理，並建置屏東智慧停車系統，該項智慧停車系統APP「Qparking」已於去年12月啟用，希望透過宣導讓更多民眾熟悉如何使用。

明天的活動主打屏東智慧停車APP「Qparking」體驗活動，Qparking除結合商圈與停車資訊，還能線上繳納停車費，運用科技達到便民服務。另外，現場也邀請消防局與衛生局在現場擺攤，宣導災害防救概念與衛生教育知識，讓孩子從遊玩中落實生活教育。

此外，專業魔術師也將帶來互動魔術秀，還有搞怪的小丑在現場折出各種造型的氣球免費發送，帶領小朋友進入奇幻的歡樂世界；現場更設置小朋友最愛的大型氣墊城堡，以及屏東在地的文創店家攤位，美食、手作體驗一次滿足。

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