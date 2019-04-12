就在今晚！屏東三大日音樂節登場 萬芳唱壓軸

2019-04-12 10:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年首次推出並創造上萬人潮的屏東三大日音樂節，今晚（12日）起又要登場了，一連3天晚間7點在位於屏東市的縣立體育館旁草地舉行，免費進場，今天首日將播放經典歌曲MV，並由情歌天后萬芳擔任壓軸演唱多首經典歌曲；屏東縣府傳播處建議歌迷們，下午5點之後進場，因為工作人員會於下午5點執行清場，若留有物品佔位且人不在現場者，物品會被集中到服務台保管。

屏東一年一度的「屏東三大日音樂節」，於4月12日至14日在屏東縣立體育館旁草地盛大舉辦，屏東將有如天后宮般，一連3晚分別邀請萬芳、楊乃文、A-Lin分別擔任壓軸卡司，此外，4月14日第3天活動還將搭配娃娃-魏如萱的產後首演，超強表演陣容完全不售票，主打歌迷免費入場，網友大讚「不用錢就可以進場，就有小巨蛋等級的卡司！」「太佛心了！」

今晚首日「阿姨的少女時代」將播放經典歌曲MV，並由情歌天后 萬芳擔任壓軸演唱多首經典歌曲，明天（13日）「來這別繫零估帶」以搖滾音樂為主，有小男孩樂團、吿五人、Tizzy Bac、搖滾天后 楊乃文，後天（14日）「文青唱歌不啪呆」則邀請了許書豪、蕭秉治（廷廷）、魏如萱、天生歌姬 A-Lin。

除了演唱會以外還有屏東在地的文創胖卡市集，體育場旁仁愛路（勝利路至公園路段）將進行道路封閉，時間為4月13日零時至4月15日上午5時，其他相關活動內容、交通管制及停車資訊可上屏東縣政府網站查詢。無法到場的民眾也可透過電視頻道MTV台、三立新聞網、Line TV、Live Me觀看精彩的表演。

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